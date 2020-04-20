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    HaberlerEkonomi Haberleri Açıklama KAP'a yapıldı! Dardanel banka borçlarını kapattı
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    20.04.2020 - 17:37 | | Reuters

    Açıklama KAP'a yapıldı! Dardanel banka borçlarını kapattı

    Dardanel Önentaş bankalara olan borçlarını kapattığını ve fabrika arazilerinin geri alım sürecinin başladığını duyurdu.

    Açıklama KAP'a yapıldı! Dardanel banka borçlarını kapattı

    Dardanel, bankalara olan borçlarına karşılık, bina ve arazilerini geri alım hakkı içeren protokolle devretmişti.

    Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, " Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ne gayrimenkul devri ve diğer borçlar için olan ödemeler bugün itibariyle tamamen yapılmış olup bu kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamıştır. Bedellerini ödediğimiz ilgili gayrimenkullerin tapularının şirketimize devri işlemlerine geçilmiştir" dedi.

    Dardanel hisseleri saat 1659'da %9.1 primle 7.58 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise %0.5 artıda.

    Corona virüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinciHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören corona virüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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