20.04.2020 - 17:37 | | Reuters
Açıklama KAP'a yapıldı! Dardanel banka borçlarını kapattı
Dardanel Önentaş bankalara olan borçlarını kapattığını ve fabrika arazilerinin geri alım sürecinin başladığını duyurdu.
Dardanel, bankalara olan borçlarına karşılık, bina ve arazilerini geri alım hakkı içeren protokolle devretmişti.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, " Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ne gayrimenkul devri ve diğer borçlar için olan ödemeler bugün itibariyle tamamen yapılmış olup bu kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamıştır. Bedellerini ödediğimiz ilgili gayrimenkullerin tapularının şirketimize devri işlemlerine geçilmiştir" dedi.
Dardanel hisseleri saat 1659'da %9.1 primle 7.58 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise %0.5 artıda.
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