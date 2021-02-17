MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti İstanbul'da da başladı
ABONE OL
17.02.2021 - 12:10 | | AA

Adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti İstanbul'da da başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara'nın ardından İstanbul'da da başladığını söyledi.

Adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti İstanbul'da da başladı

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, daha önce e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini talep edebileceklerini, söz konusu başvuruların durumlarını da takip edebileceklerini belirtti.

Pilot uygulamanın 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladığını, daha sonra tüm Ankara için devam ettiğini anlatan Koç, "Ankara'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmeti, İstanbul'da da başladı." diye konuştu.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi. Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Husumetlileri tarafından takip edilip öldürüldü!

Husumetlileri tarafından takip edilip öldürüldü!

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Sıradaki Haber