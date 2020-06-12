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    HaberlerEkonomi Haberleri Afrika kıtası, genç işsizler nedeniyle yıllık 79 milyar dolar kaybediyor
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    12.06.2020 - 03:21 | | AA

    Afrika kıtası, genç işsizler nedeniyle yıllık 79 milyar dolar kaybediyor

    Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, genç işsizlik oranı nedeniyle Afrika ekonomisi her yıl 79 milyar dolar ekonomik kayba uğruyor.

    Afrika kıtası, genç işsizler nedeniyle yıllık 79 milyar dolar kaybediyor

     

    BM Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) verilerine göre, kıta genelindeki nüfusun yaklaşık yüzde 34'ünü 15 ile 34 yaş arası grup oluşturuyor.

    Kıta genelindeki gençlerin çoğunluğu herhangi bir işte çalışamaz iken bu durumun kıtaya maliyeti her yıl 79 milyar doları buluyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci de birçok Afrika ülkesinde işsizlik oranlarını artırdı.

    UNECA'ya göre, gençlere yeni istihdam alanlarının açılması için Afrika'ya 100 milyar ABD doları destek sağlanması gerekiyor.

    Dünya genelinde en fazla genç nüfusa sahip Afrika, en yüksek işsizlik oranına sahip kıta konumunda.

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