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HaberlerEkonomi Haberleri Ağbal: Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır
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25.12.2020 - 11:35 |

Ağbal: Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır

TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm  unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağını belirterek "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır." dedi.

Ağbal: Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır

TCMB Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TCMB’nin  faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında bir sunum yapıyor.

Ağbal, sunumunda şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf  kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir  enflasyon oranını ifade etmektedir. Kalıcı fiyat istikrarı  sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli  gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat  istikrarını sağlayarak yaparlar. Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar."

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