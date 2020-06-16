Agora kalıcı miras olma yolunda

Kemeraltı Çarşısı ve Smyrna Agora Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege Turizm Merkezleri-Çeşme Projesi kapsamında kente geldiğini belirterek, “Bu projeden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, sonrasında da Ege Bölgesi’nin altyapısında, bunda İzmir öncelikli olacak. Bu bağlamda da Kemaraltı ve Agora Meydanı’nı da gözlemlemek istedik. Çünkü Bakanlık olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz” dedi.

Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Kemeraltı ve Agora bölgesinin en kısa zamanda kalıcı listeye girmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret’i (TARKEM) UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Bakanlığın temsilcisi olarak atadık” dedi.