Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te

Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi, Toptan Eşya Fiyat Endeksi gibi oranlarından açıklandığı Ağustos ayı enflasyon rakamları her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor