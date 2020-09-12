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    HaberlerEkonomi Haberleri Ağustos ikramiyesi tam 199.3 milyon TL
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    12.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ağustos ikramiyesi tam 199.3 milyon TL

    Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, ağustos ayında toplam 199 milyon 300 bin TL kazandırdı.

    Ağustos ikramiyesi tam 199.3 milyon TL

    Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.

    Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Ağustos ayında dağıtılan toplam ikramiye miktarı 199 milyon lirayı aştı.

    Ağustos ikramiyesi tam 199.3 milyon TL

    En büyük ikramiye

    Sisal Şans Ağustos ayında; kazı kazanda 76 milyon 422 bin 869 TL, süper lotoda 54 milyon 579 bin 880 TL, sayısal lotoda 46 milyon 179 bin 108 TL, on numarada 9 milyon 101 bin 643 TL, şans topunda 8 milyon 345 bin 828 TL, Milli Piyangoda 4 milyon 726 bin 213 TL ikramiye dağıttı. Ağustos ayının en büyük ikramiyesi Süper Lotodan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 1 kişiye çıkan 32 milyon 364 bin 752 TL oldu.

     

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