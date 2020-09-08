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    HaberlerEkonomi Haberleri Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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    08.09.2020 - 08:41 | | AA

    Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 firma için izin belgesi düzenlendi.

    Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

     

    Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin, 71 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

    Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 olarak gerçekleşti.

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