02.09.2020 - 11:43 | | Foreks
Ağustos'ta altın ithalatında büyük artış
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %394 artışla, 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi.
Bursa'da sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı!Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey mahallesinde yıllar önce yapılan Boğazköy Barajı nedeniyle su altında kalan mezarlıkta yakınları bulunan mahalle halkı, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret ederek dua ediyorlar. Mahalle muhtarı mezarlıkları bulunan vatandaşların yakınlara seslenerek suların çekilmesiyle mezarlıklarını taşımak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.