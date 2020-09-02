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    HaberlerEkonomi Haberleri Ağustos'ta altın ithalatında büyük artış
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    02.09.2020 - 11:43 | | Foreks

    Ağustos'ta altın ithalatında büyük artış

    Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %394 artışla, 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi.

    Ağustos'ta altın ithalatında büyük artış

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı oldu.

    Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı %153 oranında artış göstererek 15 Milyar 118 Milyon dolar olarak gerçekleşti.

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