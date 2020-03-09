Aidat rakamları 'yok artık' dedirtti! Her ay 1.1 milyar ödeniyor...

Konutlar için ödenen aidat tutarları konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Normal bir apartman dairesinde oturanlar yalnızca temizlik ve onarım için aidat verirken, havuzlu, sosyal tesisli, güvenlikli sitelerde yaşayanlar, bu hizmetlerin karşılığı olarak çok daha fazla aidat ödüyor.

Posta'dan Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre son dönemde aidatlar o kadar yüksek seviyelere ulaştı ki kiralarla yarışır hale geldi. Aidat rakamları öyle seviyelere çıktı ki 5 büyükşehirde her ay yaklaşık 1 milyar 133 milyon lira aidat ödeniyor. Bu rakam ikinci el, sıfır, markalı konut, apartman dairesi gibi tüm konut birimlerinin ortalaması. Yani rakama havuzlu sitede 1.000 lira aidat veren de dahil, apartman dairesinde 30 lira veren de. Peki aidata harcanan bu parayla ne yapılabilir? Her ay 1.500 lira bedelli 755 bin hanenin kirası ödenebilir ya da 400 bin lira bedelli 2 bin 832 daire alınabilir.

Güvenilir veri

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan GABORAS Kurum Sözcüsü Hakan Gümüş, “Gayrimenkul Borsası olarak geliştirdiğimiz GOS teknolojileriyle güvenilir bir platform inşa ettik. Sağladığımız güvenilir veriler yerli/ yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilmesine, Türkiye’ye döviz girişinin hızlanmasına ve Türkiye merkezli ortak bir borsanın dünyaya açılmasına olanak sağlıyor” dedi.

İstanbul lider

GABORAS Gayrimenkul Borsası’nın hazırladığı ‘5 Büyükşehir Konut Aidat Raporu’na göre, en fazla aidat ödeyen il ayda ortalama 702 milyon lira ile İstanbul oldu. Nüfus ve bina yoğunluğunun diğer büyükşehirlere göre fazla olmasından dolayı birinci olan İstanbul’u 139 milyon lira ile Ankara, 130 milyon lira ile İzmir, 81 milyon lira ile Antalya ve 79 milyon lira ile Bursa takip ediyor.

İlçede Çankaya

İlçe bazında bakıldığında ise liderliği Ankara’nın Çankaya ilçesi aldı. Çankaya’da ayda 55 milyon 734 bin liralık aidat ödemesi yapılıyor. Çankaya’dan sonra ilk 10’un tamamı İstanbul’a ait. Sırasıyla Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Başakşehir ve Ümraniye en fazla aidat ödemesi yapan diğer ilçeler... Ortalama aidat bedeli en yüksek olan ilçeler ise sırasıyla Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Bakırköy, Ataşehir oldu.

Değer az ödeme çok

GABORAS’ın raporunda Esenyurt dikkat çekiyor. Bu ilçe, en çok aidat ödeyen ilçeler sıralamasında Beykoz ve Kadıköy gibi gayrimenkul değeri yüksek ilçeleri geride bıraksa da ortalama aidat fiyatı açısından ilk 10’a bile giremiyor. Aynı durum İzmir’de Karabağlar için geçerli. Konut ve nüfus yoğunluğu bu ilçeleri öne geçirdi. Bazı ilçeler ise aidat ortalaması yüksek olsa da ödeme toplamında geriye düşüyor. Örneğin Antalya Kaş'ta durum böyle.