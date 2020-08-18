BİST1.0940.71EURO8.780.35USD7.380.06ALTIN476.781.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Aile Danışmanlığı hizmetine başvuru sayısı 13 bine ulaştı
    ABONE OL
    18.08.2020 - 11:16 | | İHA

    Aile Danışmanlığı hizmetine başvuru sayısı 13 bine ulaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

    Aile Danışmanlığı hizmetine başvuru sayısı 13 bine ulaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13  bine ulaştığını açıkladı.

    Bakan Selçuk, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile  bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde  gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılından itibaren 81  ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel  aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak  "Aile Danışmanlığı”  hizmeti sunduklarını söyledi.

    Trafikteki helikopteri görenler şaşkına döndüTürkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell-430 tipi helikopter, gemi ile Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere TIR ile taşındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES soruları ve cevapları yayımlandı 2020! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES soruları ve cevapları yayımlandı 2020! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Mersin'de 598 kök Hint keneviri yetiştiren tarla sahibi tutuklandı!

    Mersin'de 598 kök Hint keneviri yetiştiren tarla sahibi tutuklandı!

    Sıradaki Haber