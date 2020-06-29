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    HaberlerEkonomi Haberleri Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek
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    29.06.2020 - 11:53 | | DHA

    Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

    Airbus CEO'su Guillaume Faury, uçak teslimatlarının önümüzdeki iki yıl içinde, 2019 sonuna göre yüzde 40 düşmesini öngördüklediklerini söyledi.

    Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

    Almanya merkezli Die Welt'in sorularını yanıtlayan Faury, buna karşılık üretimin yüzde 80 düzeyinde düştüğü Nisan ayına göre bir gelişme yaşandığının da altını çizdi.

    Pandemi öncesi düzeylere 2025 yılında ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Faury, Airbus A320 modeli uçaklara yönelik talebin yavaş da olsa artmaya başladığına işaret etti ve bunun da, üretimin 2022/2023 döneminde artmaya başlayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

    Airbus Ceo'su, bununla birlikte büyük ölçekli uçaklara olan talebin geri dönmesinin daha uzun zaman alacağını düşündüğünü de ekledi.

    Üretim ve satışların birdenbire düştüğüne işaret eden Faury, bunun da belirli bir ölçüde istihdam kayıpları yaşanacağı anlamına geldiğini belirtti ancak, ne kadar istihdam kaybı olacağına ilişkin bilgi vermedi. Daha önce yayılan spekülatif bilgilere göre, Airbus'un Covid-19 pandemisi nedeniyle 15,000 kişiyi çıkaracak.

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