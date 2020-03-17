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    HaberlerEkonomi Haberleri Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek
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    17.03.2020 - 12:16 | | AA

    Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

    Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

    Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

    Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

    Bu ülkelerde Airbus’ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, “Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

    Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

      Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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