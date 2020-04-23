23.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Akaryakıtta çifte indirim
Motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıdı.
Buna göre, Ankara’da ortalama 5.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4.86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5.19 liradan 4.78 liraya, İzmir’de 5.30 liradan 4.89 liraya indi.
Ankara’da ortalama 5.28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4.97 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5.14 liradan 4.83 liraya, İzmir’de 5.31 liradan 5 liraya indi.
Fiyatlar, şirketlere ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.