Akbank esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Binbaşgil, salgın sonrası çalışma düzenini, “uzaktan çalışma, hibrit ve ofisten çalışma” olarak üç farklı şekilde tasarladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Bankacılığı kalıplarından çıkardığımız gibi çalışma hayatını da kalıplardan çıkaran bir modeli benimsedik. Yeni çalışma düzenimizle artık her yer Akbank. Bu yeni çalışma düzeni bankamıza yeni açılımlar da getirecek. Farklılaşacak hizmet kalitesi, verimlilik ve çeviklik düzeyi ile bankamızın müşteri kazanım ve büyüme hızı daha da artacak. Geleceğin çalışma modelini Akbank’ta bugünden uygulamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımız sayesinde bankamızın hizmet kalitesi, işlem adetleri, verimlilik seviyesi ve çalışan bağlılığında önemli artışlar yaşandı. Bu vizyoner hamleyi de çalışma arkadaşlarımızın yüksek performansına ve teknolojimizin gücüne güvenerek yapıyoruz. Akbank’ta, yüksek iş disiplini ve yetkinliklere sahip Türkiye’nin en iyi bankacılarıyla çalışıyoruz. Nereden çalışırlarsa çalışsınlar, çalışma arkadaşlarımın müşterilerine en iyi bankacılık hizmetini vereceklerine, kurum kültürümüzü yaşatacaklarına, başarılara imza atacaklarına inancım tam. Salgındaki performansımız bunun göstergesi.”

‘Şubeler açık’

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız; müşterilerimize birebir ve yüzyüze hizmet verdiğimiz şubelerimiz çalışmaya devam edecek, genel müdürlük ekiplerimizin yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacak” dedi.