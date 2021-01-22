Akbank Gençlik Akademisi’ne 15 bin öğrenci

Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında belirledikleri dört değer üzerinden çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Binbaşgil, “Sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirtti.