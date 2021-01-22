MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Akbank Gençlik Akademisi’ne 15 bin öğrenci
ABONE OL
22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Akbank Gençlik Akademisi’ne 15 bin öğrenci

Akbank, toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi’ni kurdu. Akademi, toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere, geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler verecek.Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerini belirtti.

Akbank Gençlik Akademisi’ne 15 bin öğrenci

 

Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında belirledikleri dört değer üzerinden çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Binbaşgil, “Sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir  bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin  gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden  kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirtti.

    Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat ettiYavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber