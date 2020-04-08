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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank’ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi
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    08.04.2020 - 12:22 | | DHA

    Akbank’ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi

    Akbank, Nisan 2020 sendikasyonu ile Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı, yeni katılımlarla yaklaşık 605 milyon dolara yükselttiğini açıkladı.

    Akbank’ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi

    Akbank'ın 2 Nisan’da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla piyasalara duyurulan 560 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı.

    Açıklamada, "Sendikasyon işlemine yenilikçi bir yaklaşımla sektörde 'akordiyon' olarak bilinen bir özellik katan Akbank, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyona mevcut şartlarıyla dahil olmasına imkan tanıdı" denildi.

    Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen başlangıçta 600 milyon dolar olarak hedeflenen sendikasyon, 15 ülkeden 29 bankanın katılımıyla 605 milyon dolara yükseldi.

    Akbank'tan yapılan açıklamada, "72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, bu süreçte de ülkeekonomisini desteklemeye devam edecek" denildi.

    Akbank'tan 2 Nisan'da yapılan açıklamada, "Akbank’ın 12 ülkeden 24 banka katıldığı bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+2.25 ve Euribor+2.00 olarak gerçekleşti" denildi.

     

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