Akbank’tan geçen yıl 6.2 milyar TL net kâr

Birçok ülkenin, ekonomiye destek olmak için para ve maliye politikaları yoluyla büyük ölçekli teşvikler sağladığını hatırlatan Binbaşgil, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinde ise 2020’nin başlarında görülmeye başlanan olumlu gidiş salgın nedeniyle kesintiye uğradı. Salgının olumsuz etkilerini hafifletmek adına ise birçok mali ve parasal önlem hayata geçirildi. Özellikle yılın son çeyreğinde atılan adımlar 2021’e pozitif beklentilerle girmemizi sağladı. 2020 yılında önceliklerimiz, sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla kesintisiz hizmet sunmak ve müşterilerimizin yanında olmak oldu.”

Ekonomiye destek

Hakan Binbaşgil, geçen yıl ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirterek, “Geçen yıl yüzde 19.5 artan toplam mevduatımız 293 milyar TL’ye, yüzde 23.5 artan aktiflerimiz ise 478 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20.7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız geçen yıl 2 milyar 25 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 260 milyon TL konsolide net kâr elde etti” dedi.