Akbank’tan geleceğe 200 milyar TL destek

Binbaşgil, şunları söyledi:

“Bankacılık ekosistemi içerisinde sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmaya katkı sağlayacak kaynaklara erişimimizi artırıyor, bu kaynakların doğru yerlere yönlendirilmesi için yapılar kuruyor, ürün ve hizmetler tasarlıyoruz. Daha sürdürülebilir bir ekonomi için şirketlerimizin dönüşüm yolculuğunda onlara finansman sağlıyoruz. Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren öncü bankalar arasındayız. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacağız. Bu kredi hacmiyle orantılı olarak, bankamıza sağlayacağımız sürdürülebilirlikle ilintili finansmanı da 2030 yılına kadar artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini de 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt ediyoruz.”

Binbaşgil, sundukları dijital ve yenilikçi ürünlerle hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracaklarını, 2025 yılına kadar karbon nötr banka olacaklarını da ifade etti.