06.05.2020 - 17:29 |
Akbank'tan yüzde 0.99 faizle üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank, yüzde 0.99'dan başlayan faizlerle özel ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbanktan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri kredilerinin ilk taksitlerini üç aya kadar erteleyebilecek.
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz" dedi ve ekledi:
Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.
"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklamasıEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.