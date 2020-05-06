Akbank'tan yüzde 0.99 faizle üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbanktan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri kredilerinin ilk taksitlerini üç aya kadar erteleyebilecek.

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz" dedi ve ekledi:

Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz.