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    08.06.2020 - 12:42 | | AA

    Akdeniz Bölgesi'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında artış

    Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 32,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

    Akdeniz Bölgesi'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında artış

     

    Tekin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mayıs ayında etkisinin azaldığını, bunun da ihracata yansıdığını belirtti.

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok istihdam sağlayan iş kolları arasında yer aldığını anlatan Tekin, "AHKİB, mayıs ayında yüzde 13’lük artış yakalayıp 32,2 milyon dolarlık dış satım başarısı gösterdi." ifadesini kullandı.

    Tekin, Türkiye'nin, sektördeki en önemli tedarik merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda 11,6 milyon dolar ile Almanya birinci, 7,6 milyon dolar ile Hollanda ikinci, 5,6 milyon dolar ile Avusturya üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke yüzde 4 bin 519 artış ve 484 bin dolar değer ile Litvanya oldu. Slovakya ve İrlanda'ya yaptığımız ihracatta da yüzde 100 artışlar yakaladık."

    Tekin, en çok ihraç edilen ürün grubunun 12,8 milyon dolarla hazır eşyalar olduğunu, bunu 8 milyon dolarla konfeksiyonun, 7,8 milyon dolarla da kadın dış giyim ürünlerinin izlediğini kaydetti.

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