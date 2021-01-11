‘Akdeniz ihracatında 2021 atılım yılı olur’

Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Ekonomi yönetiminin atmış olduğu öngörülebilir adımlar önümüzdeki dönemde reel sektörde çarkların daha sağlıklı işleyişini, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrarı beraberinde getirecektir. Bu süreçte dijital dönüşüme ayak uydurabilen, yenilikçi, katma değerli üretime yoğunlaşan ve ihracat odaklı çalışan şirketler kazançlı çıkacaktır.”

Dünya genelinde tahminlerin çok ötesinde bir salgın dönemi koşullarına hızlıca adapte olarak üretmeye ve ihracata devam ettiklerini ifade eden Yamanyılmaz, “AKİB olarak 2020 yılında toplam 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ülke ihracatına sağladığımız destek yüzde 7.2 oranında yansıdı” diye konuştu.