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    HaberlerEkonomi Haberleri Akdeniz’de domates sevinci!
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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akdeniz’de domates sevinci!

    Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın Türkiye’den domatesi ithalatı için koyduğu kotayı 150 bin tondan 200 bin tona çıkartılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

    Akdeniz’de domates sevinci!

    İhracatçıların Rusya’nın 150 bin tonluk kotasını ocak ayında doldurduğunu belirten Sin şöyle devam etti:

    “Kotanın dolmuş olması nedeni ile üreticilerimiz ve ihracatçılarımız mağdur olacak, Rus tüketiciler de uygun fiyata kaliteli ürün tüketiminden mahrum kalacaktı. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın mağduriyetini giderebilmek adına hem Rus makamları ile hem de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz görüşmeler sonucu kota 200 bin tona çıkartıldı.”

    Sin, esas çözümün kotanın tamamen ortadan kaldırılması olduğunu aktardı.

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