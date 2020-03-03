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    HaberlerEkonomi Haberleri Akdeniz'den yaş meyve sebze ihracatı şubatta 107 milyon doları geçti
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    03.03.2020 - 15:02 | | AA

    Akdeniz'den yaş meyve sebze ihracatı şubatta 107 milyon doları geçti

    Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, birlik kanalıyla yapılan ihracatın şubat ayında 107,8 milyon dolar olarak kaydedildiğini bildirdi.

    Akdeniz'den yaş meyve sebze ihracatı şubatta 107 milyon doları geçti

    Sin, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında sektörün Türkiye genelindeki ihracatının 204,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, birlik olarak da 107,8 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını belirtti.

    Turunçgil ürünlerinde ülke genelinde 92,1 milyon dolar olan aylık ihracatın 73,2 milyon dolarının Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince gerçekleştirildiğini ifade eden Sin, şunları kaydetti:

    "En fazla yaş meyve sebze ihraç eden illerimizin başında 57,8 milyon dolar ile Mersin geldi. Hatay 39 milyon dolarlık, Adana 11 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptı. Şubat ayında en çok mandarin, domates ve limon ihracatı gerçekleştirdik. Bu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihracatı yaptığımız ülkeler ise 63,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 18,6 milyon dolarla Romanya ve 15,34 milyon dolarla Irak oldu." 

     

    Midilli Adası'nda göçmenlere Yunan polisinden sert müdahaleDHA muhabiri bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı. Göçmenlerin direnişinin devam ettiğini belirten DHA muhabiri, Midilli Adası'nda Yunan polisinin barikat kurduğunu söyledi.
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