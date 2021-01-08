Akenerji’den doğaya 550 bin ağaçlık katkı

Faaliyetleri sebebiyle oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak veya nötrlemek isteyen firmalar, gerçekleştirdikleri sera gazı emisyon miktarına eşdeğer karbon sertifikası alarak karbon ayak izlerini silebiliyorlar.



Akenerji’nin sunduğu yenilenebilir enerji santrallerine ait emisyon azaltım sertifikalarını satın alan firmalar bu şekilde, gönüllü olarak doğaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor.



Akenerji, emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmalarının yürütüldüğü tüm yenilenebilir enerji santrallerinde, VCS (Verified Carbon Standard) & Gold Standard & Social Carbon karbon emisyon azaltım sertifikalarına sahip. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, büyük öneme sahip olan bu emisyon azaltım sertifikalarının aynı zamanda global ölçekte de tanınırlığı bulunuyor.



Farkındalık yarattı



Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çevre ve sürdürülebilirlik konularının, Akenerji’nin ajandasında her zaman öncelikli olduğunu belirterek, “Düşük karbonlu ekonomiye geçişte, yenilenebilir enerji üretimi ve bu alanda yeni yatırımlarımıza devam ederken, satışa sunduğumuz emisyon azaltım sertikalarımızla, karbon emisyonlarını azaltmak isteyen firmalara yardımcı oluyoruz” dedi.