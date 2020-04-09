Akfen GYO, Eskişehir İBİS otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu “Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz” dedi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), koronavirüs pandemisine karşı kahramanca görev yapan sağlık çalışanları için otelinin kapılarını ücretsiz olarak açtı.

Eskişehir’in merkezinde yer alan 108 odalı Eskişehir İBİS oteli için İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçen Akfen GYO, oteli gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLMAK BİZE GURUR VERİYOR”

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, bu zor dönemde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik destek olmayı düşündüklerini, bu nedenle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini kaydetti.

Sertaç Karaağaoğlu, “Toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına Eskişehir otelimizi tahsis ettik. Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.