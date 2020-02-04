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    HaberlerEkonomi Haberleri Akfen’den 100 milyonluk tahvil
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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akfen’den 100 milyonluk tahvil

    Akfen Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 600 milyon TL ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracına çıkıyor. OYAK Yatırım aracılığıyla yapılacak tahvil ihracı 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 2010 yılından bu yana 1.43 milyar TL’lik 9 tahvil ihracına imza atan Akfen Holding, bu ihraçları gelen yoğun taleple ilan ettiği seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamladı.

    Akfen’den 100 milyonluk tahvil

     

    Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanı sıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Yatırımda kullanacak

    Akfen Holding, OYAK Yatırım aracılığıyla 6 Şubat’ta 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13.00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.

    Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding’in tamamı Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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