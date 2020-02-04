Akfen’den 100 milyonluk tahvil

Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanı sıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımda kullanacak

Akfen Holding, OYAK Yatırım aracılığıyla 6 Şubat’ta 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13.00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.

Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding’in tamamı Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.