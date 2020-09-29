Akıllı ulaşım için seferberlik başlıyor

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtılacağını belirtti.

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Türkiye’de ulaşımın, akıllı ulaşım sistemleri ile dijitalleşeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarına yol gösterici nitelikte olan söz konusu strateji belgesi ve eylem planını ilgili paydaşlara da ulaştıracaklarını vurguladı.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, AUS’un, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması ve enerji verimliliği sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı - araç - altyapı - merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu sistemlerin, izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içerdiği ve gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla AUS Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına da başlanacağı belirtildi.