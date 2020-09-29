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    29.09.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

    Akıllı ulaşım için seferberlik başlıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin yollarını çağın gereği olan akıllı ulaşım sistemleriyle donatmak için tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceğiz” ifadesini kullandı.

    Akıllı ulaşım için seferberlik başlıyor

     

    Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtılacağını belirtti.

    Anlık veriler

    Türkiye’de ulaşımın, akıllı ulaşım sistemleri ile dijitalleşeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarına yol gösterici nitelikte olan söz konusu strateji belgesi ve eylem planını ilgili paydaşlara da ulaştıracaklarını vurguladı.  

    Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, AUS’un, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması ve enerji verimliliği sağlanması  gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı - araç - altyapı - merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağladığı vurgulandı.

    Açıklamada, söz konusu sistemlerin, izleme, ölçme, analiz ve kontrol  mekanizmalarını içerdiği ve gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri  yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla AUS Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına da başlanacağı belirtildi.

    D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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