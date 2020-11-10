MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı
ABONE OL
10.11.2020 - 13:54 | | AA

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı

Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı sahaya ulaştırıldı.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı

 

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından üretilen basınç kabını taşıyan gemi, 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu'daki Doğu Kargo Terminali'ne yanaştı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, terminalde düzenlenen törende, hedeflere ulaşılması açısından çok önemli bir aşamanın gerçekleştiğini söyledi.

Ekipmanın ağırlığının 330 ton olduğunu aktaran Butskikh, "Basınç kabı, sadece ağır bir ekipman değil, aynı zamanda inşa edilecek nükleer güç ünitesinin çok önemli bir güvenlik unsuru." dedi.

Butskikh, basınç kabının yaklaşık 3 yılda üretildiğini vurgulayarak, "Üretim sırasında 700'den fazla farklı süreç uygulandı. Aynı zamanda reaktör ile parçaları, yaklaşık 300 kontrol noktası ve testlerden başarıyla geçti." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'de fiziki, coğrafi ve iklimsel şartları dikkate aldıklarını anlatan Butskikh, projenin inşaatında tüm güvenlik önlemlerine sıkı şekilde uyulduğunu dile getirdi.

Reaktör basınç kabının gemiden tahliye edildikten sonra kontrollerden geçirileceği bilgisini veren Butskikh'e, konuşmasının ardından gemi kaptanı tarafından konşimento belgesi sunuldu.

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi!İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle hasar gören binaların yıkımına devam edilirken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözler sonuçlarda! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK bursu ve kredi sonuçları belli oldu mu?

Gözler sonuçlarda! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK bursu ve kredi sonuçları belli oldu mu?

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

Sıradaki Haber