Akkuyu’da reaktör gövdesi tamam

Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’nun reaktör gövdesi tamamlandı. Rosatom’un mühendislik birimi Atomenergomash A.Ş Genel Müdürü Andrei Nikipelov, nükleer reaktörün gövdesinin ve reaktör kapağının üretiminin tamamlandığını belirterek, “Hidrolik testler hem reaktör gövdesinin baz metalinin ve kaynak yapılan bölgelerinin sağlamlığını, hem de ürünün santral için belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre boyunca çalışmaya hazır olduğunu onaylamış oldu” dedi. Nikipelov, reaktöre ait ana ekipmanların üretiminin, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu, “benzersiz bir yüksek teknoloji yetkinliği” olduğunu söyledi.











60 yıl ömrü var



Rus şirket Atomenergomash, ekipman üretimi çalışmalarını Akkuyu’nun dört güç ünitesi için sürdürüyor. Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Nikipelov, reaktör ünitesinin büyük boyutlu ekipmanları arasında yer alan ve ekim ayında Akkuyu NGS sahasına teslim edilen 4 adet buhar jeneratörünün yanı sıra, nükleer reaktörün gövdesinin ve reaktör kapağının da üretiminin tamamlandığını açıkladı.



Haziranda Atommash Fabrikası’nda, Akkuyu NGS’nin reaktör gövdesinin hidrolik testlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Nikipelov, “Test sırasında, reaktör gövdesinde işletim basıncının 1.4 katı büyüklüğünden daha yüksek bir basınç uygulandı. Hidrolik testler hem reaktör gövdesinin baz metalinin ve kaynak yapılan bölgelerinin sağlamlığını, hem de ürünün santral için belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre boyunca çalışmaya hazır olduğunu onaylamış oldu” dedi. Reaktör üretim sürecinin üçte birinin kalite kontrol çalışmalarına ayrıldığını belirten Nikipelov, Akkuyu NGS’den ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan gelen temsilcilerin 86 ayrı operasyonda yer aldığını kaydetti.









Büyük titizlikle yürütülüyor



Üretim süreçlerinin büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü vurgulayan Nikipelov, “Temel işlemler arasında kaynak, ısıl işlemi ve daha sonraki mekanik işlem yer alıyor. Reaktör gövdesi üzerinde oldukça fazla miktarda kaynak işlemi ve hassas işlem gerçekleştiriliyor. 54 delikte, yüksek hassasiyetle diş açılması gerekiyor. Reaktör kapağının pimleri dişlere tamamen oturmalı ve sonuç olarak tüm ürünün sızdırmazlığını sağlamalıdır” dedi.



Yüksek teknoloji

Reaktöre ait ana ekipmanların üretiminin, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu “benzersiz bir yüksek teknoloji” yetkinliği olduğunu belirten Nikipelov, “Atomenergomash, nükleer enerji santralleri için buhar jeneratör ünitesini bir bütün halinde üreten şirketlerden biri. 2020’de toplam 10 güç ünitesi için ekipman ürettik” bilgisini verdi.