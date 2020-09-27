Akkuyu’nun basınç kabı yola çıkıyor

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 12 metre uzunlukta ve 330 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’ın mühendislik bölümü Atommash tarafından yaklaşık 3 yılda üretildi. Basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğun ardından sahaya ulaşacak.

Atommash, reaktör basınç kabının da ulaşmasıyla, ilk ünitedeki reaktörün birinci devresinin tüm büyük boyutlu ekipmanlarının Türkiye’ye sevkiyatını tamamlayacak.