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    HaberlerEkonomi Haberleri Akkuyu’nun basınç kabı yola çıkıyor
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    27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akkuyu’nun basınç kabı yola çıkıyor

    Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

    Akkuyu’nun basınç kabı yola çıkıyor

    Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 12 metre uzunlukta ve 330 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’ın mühendislik bölümü Atommash tarafından yaklaşık 3 yılda üretildi. Basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğun ardından sahaya ulaşacak.
    Atommash, reaktör basınç kabının da ulaşmasıyla, ilk ünitedeki reaktörün birinci devresinin tüm büyük boyutlu ekipmanlarının Türkiye’ye sevkiyatını tamamlayacak.

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