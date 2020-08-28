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    HaberlerEkonomi Haberleri Akkuyu’nun ‘kor tutucusu’ sahada
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    28.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Akkuyu’nun ‘kor tutucusu’ sahada

    Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin en önemli elemanı kor tutucu sahaya ulaştı.

    Akkuyu’nun ‘kor tutucusu’ sahada

    Akkuyu Nükleer’den yapılan açıklamaya göre, kor tutucu, üç nesil reaktörlü nükleer santrallere monte edilen, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahip ekipman, 169 ton ağırlığında, yüksekliği 5,8 metre ve 6,1 metre çapa sahip. Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen kor tutucunun, Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesine Kasım 2020’de monte edilmesi planlanıyor.

    Santralin kalbi

    Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasındaki yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
    “En yoğun çalışmalar birinci güç ünitesinde. Bu yıl, 26.0 kotuna kadar dış duvar inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Bu ana salonun işletme kotu olacak. Gelecek yıl reaktör basınç kazanını monte edeceğiz ve ağustosta ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarına başlayacağız. Bunlar, nükleer santralin kalbinde yapılacak çalışmalardır. Birinci güç ünitesi için Rosatom’un iştiraki Atommash’ta dört buhar jeneratörü üretildi. Bunlardan sonra reaktör basınç kazanının gelmesini bekliyoruz.”

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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