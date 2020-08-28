Akkuyu’nun ‘kor tutucusu’ sahada

Akkuyu Nükleer’den yapılan açıklamaya göre, kor tutucu, üç nesil reaktörlü nükleer santrallere monte edilen, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahip ekipman, 169 ton ağırlığında, yüksekliği 5,8 metre ve 6,1 metre çapa sahip. Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen kor tutucunun, Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesine Kasım 2020’de monte edilmesi planlanıyor.



Santralin kalbi



Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasındaki yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“En yoğun çalışmalar birinci güç ünitesinde. Bu yıl, 26.0 kotuna kadar dış duvar inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Bu ana salonun işletme kotu olacak. Gelecek yıl reaktör basınç kazanını monte edeceğiz ve ağustosta ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarına başlayacağız. Bunlar, nükleer santralin kalbinde yapılacak çalışmalardır. Birinci güç ünitesi için Rosatom’un iştiraki Atommash’ta dört buhar jeneratörü üretildi. Bunlardan sonra reaktör basınç kazanının gelmesini bekliyoruz.”