Aksigorta’dan Pati Sigortası

Aksigorta’dan yapılan açıklamada, Pati Sigortası’nın evcil hayvanların daha sağlıklı ve güvende bir yaşam sürebilmesi için oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor. Anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor. Evcil hayvanınızın, üçüncü kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3 bin liraya kadar güvence altına alınıyor.”