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    HaberlerEkonomi Haberleri Aksigorta’dan Pati Sigortası
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    18.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aksigorta’dan Pati Sigortası

    Aksigorta ve online pazaryeri GittiGidiyor, 17 Şubat Kedi Günü için bir araya geldi. İş birliği ile 17 Şubat-17 Mart arasında Aksigorta’dan Pati Sigortası alanlar, GittiGidiyor’dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirim kazanacak. İndirim kodu için poliçe sahiplerinin GGPATI boşluk TCKN yazıp 7725’e SMS göndermesi gerekiyor.

    Aksigorta’dan Pati Sigortası

    Aksigorta’dan yapılan açıklamada, Pati Sigortası’nın evcil hayvanların daha sağlıklı ve güvende bir yaşam sürebilmesi için oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

    “Acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor. Anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor. Evcil hayvanınızın, üçüncü kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3 bin liraya kadar güvence altına alınıyor.”

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