Aktif büyüklüğü tam 680 milyar TL

Aktif büyüklüğünü de yüzde 48.8 artışla 680 milyar TL’ye yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük 3’üncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye’nin en büyük 2’nci bankası olarak yerini aldı. Bankanın net dönem kârı, 2.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Halkbank 2020’de 2.5 milyon yeni müşteri kazandı. Ticari kartta yaptığı büyük atılımla 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine ulaşarak, ticari kart sayısında sektörün 2’nci bankası konumuna yükseldi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi:

“Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, her zaman reel sektörün yanında yer aldık. Büyüme stratejimizin merkezine ekonomi yönetimimizin makroekonomik istikrar programını koyarak; ülkemizin ekonomik büyümesine güçlü ivme katan karar ve adımların sahadaki etkin uygulayıcısı olduk.”

Esnaf için ürünler

Osman Arslan, şöyle devam etti:

“Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52.7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak. 2020 yılında 322 milyar TL’nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Toplam 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin, 40.1 milyar TL’lik kredisini erteledik.”