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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Alacak sigortası KOBİ’lerin hayat sigortası’
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    09.04.2020 - 07:00 |

    ‘Alacak sigortası KOBİ’lerin hayat sigortası’

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yapılan yeni düzenlemelerle alacak sigortasının KOBİ’lere merhem olacağını söyledi. Benli, alacak sigortasının KOBİ’lerin hayat sigortası olduğunu ifade etti

    ‘Alacak sigortası KOBİ’lerin hayat sigortası’

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yaşanan Covid-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektörü olumsuz tesir ettiğini belirterek, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nın KOBİ’lerin salgın nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına merhem olacağını söyledi. Atilla Benli şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirterek, “Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor” dedi.

    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yıllık net satış hasılatı 25 milyon liranın altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon liraya artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.

    İnternetten başvuru

    Diğer yandan sistemin web sitesi olan www.alacaksigortasi.gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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