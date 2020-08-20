Alacak sigortasına ciro ayarı geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek. Daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenen kriter, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirildi. Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon liradan az olması gerekiyor.



Sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12’den yüzde 15’e, sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının yüzde 9’u olarak belirlenen tutar yüzde 12’ye çıkarıldı.