Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu

Bankanın açıklamasına göre, kira sertifikaları 2019 yılında da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, 2019 yılının İslami sermaye piyasası araçlarına ilişkin farkındalığın artması adına önemli bir yıl olduğunu dile getirdi.