31.01.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu
Albaraka Türk, 2019 yıl sonu itibariyle sektörde ihraç edilen 40.4 milyar TL’lik kira sertifikasının yüzde 22.2’’sini karşılayarak özel katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.
Bankanın açıklamasına göre, kira sertifikaları 2019 yılında da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, 2019 yılının İslami sermaye piyasası araçlarına ilişkin farkındalığın artması adına önemli bir yıl olduğunu dile getirdi.