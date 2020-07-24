24.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Albayrak: Çalışmak sizden, destek bizden
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanatkarın kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi için, “çalışmak sizden, destek bizden” dedi.
Albayrak, Twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank’tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
“Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden.”
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.