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    HaberlerEkonomi Haberleri Alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor
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    13.03.2020 - 07:00 | | Hanife BAŞ

    Alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor

    Perakende sektörü ve alışveriş merkezleri de koronavirüs önlemlerini artırdı. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) düzenlediği Markalı İhracat Zirvesi 2020’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkan Sinan Öncel, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından perakende sektöründe ve alışveriş merkezlerinde satışlarda düşüş yaşandığını söyledi.

    Alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor
    Hanife BAŞ

    Vakanın ilk açıklandığı gün özellikle yabancıların alışveriş yaptığı noktalarda yüzde 40’a yakın düşüşler görüldüğünü belirten Öncel, “Hem yerli hem de yabancı dahil alışverişte genel düşüş yüzde 25-30 arasında oldu. Hem mağaza hem de alışveriş merkezi ziyaretleri ve satışlarında düşüş yaşadık. İnsanlar daha çok zaruri ihtiyaçlara odaklandılar” dedi.

    Çalışanlara bilgi

    Öncel, perakendeciler olarak hızlı tedbirler aldıklarını vurgulayarak, “AVM’ler her gün dezenfekte ediliyor. Normal günlerde haftada üç gün dezenfekte edilen AVM’ler artık her gün dezenfekte ediliyor. Havalandırma filtreleri değiştiriliyor. Her AVM termal kamera almaya başladı” bilgisini verdi.

    Sinan Öncel, yurtdışındaki mağazalara ürün tedariki konusunda ise, “Yurtdışına mal göndermede sıkıntı yaşıyoruz. İtalya, Fransa gibi karantina ilan eden ülkeler var. Haliyle buralarda tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Şu anda yaz ve kış sezonu ürünlerine odaklandık. Kumaşlar alındı imalat planlaması yapılıyor” dedi.

    ‘Önlemleri hızla aldık’

    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş da, AVM’lerin koronavirüse karşı zamanında ve anında önlemleri almaya başladığını bildirerek, Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı firmalara AVM’leri dezenfekte ettirmeye başladıklarını, AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.

    Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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