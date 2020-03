Alışveriş merkezleri dezenfekte ediliyor

Vakanın ilk açıklandığı gün özellikle yabancıların alışveriş yaptığı noktalarda yüzde 40’a yakın düşüşler görüldüğünü belirten Öncel, “Hem yerli hem de yabancı dahil alışverişte genel düşüş yüzde 25-30 arasında oldu. Hem mağaza hem de alışveriş merkezi ziyaretleri ve satışlarında düşüş yaşadık. İnsanlar daha çok zaruri ihtiyaçlara odaklandılar” dedi.



Çalışanlara bilgi



Öncel, perakendeciler olarak hızlı tedbirler aldıklarını vurgulayarak, “AVM’ler her gün dezenfekte ediliyor. Normal günlerde haftada üç gün dezenfekte edilen AVM’ler artık her gün dezenfekte ediliyor. Havalandırma filtreleri değiştiriliyor. Her AVM termal kamera almaya başladı” bilgisini verdi.



Sinan Öncel, yurtdışındaki mağazalara ürün tedariki konusunda ise, “Yurtdışına mal göndermede sıkıntı yaşıyoruz. İtalya, Fransa gibi karantina ilan eden ülkeler var. Haliyle buralarda tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Şu anda yaz ve kış sezonu ürünlerine odaklandık. Kumaşlar alındı imalat planlaması yapılıyor” dedi.



‘Önlemleri hızla aldık’



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş da, AVM’lerin koronavirüse karşı zamanında ve anında önlemleri almaya başladığını bildirerek, Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı firmalara AVM’leri dezenfekte ettirmeye başladıklarını, AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.