Alkollü içkilerin ÖTV’sine % 17.07 zam

TÜİK’in 2020 yılının ikinci altı ayına ilişkin Yİ-ÜFE artış oranını yüzde 17.07 olarak duyurmasının ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) alkollü içkilerde yeni ÖTV oranlarına ilişkin listeyi yayımladı. GİB’in yeni listesine göre, 1 litrelik saf alkolün ÖTV tutarı 279 lira 29 kuruştan, 326 lira 99 kuruşa yükseltildi. Malttan üretilen biralarda asgari maktu vergi 2.3 liraya, taze üzüm şarabında ve meyve şaraplarında 11.7 liraya, köpüklü şarapta 79 liraya, cin, votka ve rakıda litre başına saf alkol için 326 lira 99 kuruşa çıktı. Buna göre, yüzde 45’lik alkol içeren 1 litrelik rakıdan alınan asgari maktu ÖTV, 125.6 liradan 147.1 liraya yükseldi.

ÖTV artışıyla birlikte, ÖTV üzerinden alınan KDV’ye esas alınan matrah da artacak. Mevzuata göre, alkollü içkilerle birlikte ÖTV tutarları ocak ve temmuz aylarında otomatik olarak artması gereken sigara ise daha önce yapılan düzenleme ile 2021 Ocak ayında artırılmayacak. Alkollü içkilerdeki ÖTV zammının, market satış fiyatlarına ne kadar yansıtılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.