02.03.2020 - 13:12 | | AA
Alman havayolu şirketi, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu
Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu.
Korona virüsünün dünya genelinde ciddi oranda yayılmasıyla, havayolu şirketleri de virüsün görüldüğü ülkelere tek tek uçuşlarını askıya alıyor. Son olarak, Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yönelik uçuşların da ayarlandığı kaydedildi.
BÜYÜK ORANDA AZALTTILAR
Öte yandan, Avusturya Havayolları Mart ve Nisan ayında İtalya seferlerini büyük oranda azaltırken, Brüksel Havayolları Roma, Milano, Venedik ve Bolonya’ya seferlerini Mart ayının 14’üne kadar yüzde 30 oranında durdurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.