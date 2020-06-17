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    HaberlerEkonomi Haberleri Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi
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    17.06.2020 - 12:20 |

    Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi

    Alman hükümetine yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, hükümet  üyeleri bu yıl 218 milyar euro yeni borçlanma yapılmasına onay verdiler.

    Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi

    Maliye Bakanı Olaf Scholz'un koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomide toparlanmanın artırılması için tedbirlerin finansmanı amacıyla yeni borçlanmanın 62,5 milyar euro artırılarak 218,5 milyar euro seviyesine yükseltimmesi için parlamentoya başvuracağı haberleri ilk olarak Pazartesi günü gündeme gelmişti.

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