17.06.2020 - 12:20 |
Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi
Alman hükümetine yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, hükümet üyeleri bu yıl 218 milyar euro yeni borçlanma yapılmasına onay verdiler.
Maliye Bakanı Olaf Scholz'un koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomide toparlanmanın artırılması için tedbirlerin finansmanı amacıyla yeni borçlanmanın 62,5 milyar euro artırılarak 218,5 milyar euro seviyesine yükseltimmesi için parlamentoya başvuracağı haberleri ilk olarak Pazartesi günü gündeme gelmişti.