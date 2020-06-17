Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi

Maliye Bakanı Olaf Scholz'un koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomide toparlanmanın artırılması için tedbirlerin finansmanı amacıyla yeni borçlanmanın 62,5 milyar euro artırılarak 218,5 milyar euro seviyesine yükseltimmesi için parlamentoya başvuracağı haberleri ilk olarak Pazartesi günü gündeme gelmişti.