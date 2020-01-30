Alman KOBi’ler THY ile uçacak

Almanya başkenti Berlin’de düzenlenen BVMW Genel Kurulu, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanlarında önde gelen ismi bir araya getirdi. Geçen yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan Türk Hava Yolları’nın da katılım gösterdiği toplantıda başarılı iş birliğine dikkat çekildi. Aycı, “1960’tan bu yana Almanya’ya uçmaktayız. İlk uçuşumuzdan bu yana ülkelerimiz arasında taşıdığımız milyonlarca yolcu ile Almanya, uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdiğimiz pazarlardan birisi oldu. BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye işyerleri, Türk Hava Yolları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkânlarla bu önemli iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

Özel iletişim hattı

BVMW üyeleri, Türk Hava Yolları’nın 126 ülkede 318 uluslararası destinasyona erişim sağlayan kapsamlı uçuş ağı üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerde özel avantajlardan yararlanabilecek. Bununla birlikte Türk Hava Yolları, BVMW ağı için özel bir iletişim hattı oluşturmayı ve böylelikle üye firmaların anlaşma ile sağlanan avantajlardan yararlanmasını da kolaylaştırmayı planlıyor. Ayrıca, BVMW üyeleri ‘Turkish Airlines Corporate Club’ toplantılara katılabilecek.