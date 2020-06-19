Alman mağaza grubu 62 şubesini kapatıyor

Almanya'da mağazalar grubu Galeria Karstadt Kaufhof, yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile 62 şubesini kapatma kararı aldı. Karara göre şubelerde çalışan 6 bin kişi işsiz kalacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kapatılacak 62 şubenin şirketin yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olduğu ve bu önlemlerin alınmaması halinde şirketin iflas durumu ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Uzun zamandır ekonomik kriz yaşayan Galeria Karstadt Kaufhof, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile de daha da zora girdiğini, bu yıl satışlarında 1 milyar euronun üzerinde kayıp olacağını olacağını açıkladıi. Şirket, salgın nedeniyle insanlarda alışveriş yapma arzusunun azaldığını ifade ederken, yaşanan kaybın daha fazla olacağını tahmin ediyor.

Alman Şehirler ve Kasabalar Birliği Başkanı Norbert Portz, "Galeria Kaufhof Karstadt sadece bir mağazalar zinciri olmadığı gibi şehirlerimizdeki alışveriş merkezinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şehrin kimliğini teşkil eden bu tür işletmelerin kapanmasının telafisi zor olur" şeklinde konuştu.

Portz, hükümet tarafından bu tür kurumlara destek verilmemesi halinde orta ölçekli işletmelerde zincirleme kapanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.