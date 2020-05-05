BİST98.535-0.31EURO7.67-0.14USD7.080.54ALTIN387.000.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Alman Mahkemesi'nden ECB kararı
    ABONE OL
    05.05.2020 - 13:58 | | AA

    Alman Mahkemesi'nden ECB kararı

    Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uyguladığı tahvil alım programının gerekçelerini 3 ay içinde açıklamasına hükmetti.

    Alman Mahkemesi'nden ECB kararı

    Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB'nin 2015 yılında uyguladığı varlık alım programlarına karşı açılan davayı karara bağladı.

    Mahkeme, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi.

    ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmetti.

    Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi.

    ECB, 2015 yılında başlayan program kapsamında Avro Bölgesi ülkelerinden 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

    Söz konusu program, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı. 

      Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyorSiirt kent merkezinde 220 metrekare alanda güvercin besleyen İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, fiyatlarının ikinci el arabayla yarıştığı hayvanlarına gözleri gibi bakıyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı!

      Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı!

      Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

      Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

      Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

      Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

      Hıdırellez'de gül ağacında dilek dileme nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri nasıl, ne zaman dilenir ve duası nedir?

      Hıdırellez'de gül ağacında dilek dileme nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri nasıl, ne zaman dilenir ve duası nedir?

      Sıradaki Haber