Alman Otomobilciler Birliği: Kriz destekli teşvikler tam çözüm olmayacak

Anket çalışmasına göre, koronavirüs krizi başlamadan önce Almanya'da şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ı, "dijitalleşme" ve "elektromobiliteye geçiş" sürecinde personelini yurt dışına taşımayı planlarken bu şirketlerin üçte ikisinden fazlası da salgın nedeniyle bu planlarını hızlandırdı.

Araştırmaya göre, otomotiv tedarikçilerinin çoğunluğu Kovid-19 krizi öncesi seviyeye en erken 2022'den önce gelinmesini beklemezken, bu da şirketlerin tasarruf tedbirlerine başvurmasına yol açıyor.

VDA’nın araştırmasına göre, tedarikçilerin yaklaşık yüzde 60'ı pandemi nedeniyle ilave işçi azaltıcı programları planlarken, ankete katılan şirketlerin yaklaşık üçte biri istihdamlarının yüzde 10’dan fazlasını azaltmayı öngörüyor. Şirketlerin yüzde 80'inden fazlası Kovid-19 krizinde yeterli finansman kaynağına sahip olduklarını, bankalar tarafından yeterince desteklendiklerini kaydetti.

VDA Başkanı Hildegard Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde hükümet teşviklerinin şirketleri desteklemede etkili olduğunu belirterek, “Yine de daha uzun ve zorlu bir yola hazırlanıyoruz. Çoğu tedarikçi kriz öncesi seviyeye en erken 2022 yılına kadar ulaşılmasını bekliyor.” ifadesini kullandı.

Ülkenin en büyük sendikalarından IG Metall sendikası ise istihdamdaki düşüşler konusunda uyarılarda bulunarak, gelecek dönemde toplu iş görüşmelerinde şirketlere haftada dört gün çalışma seçeneği önereceğini bildirdi.