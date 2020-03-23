Almanya 150 milyar euro hazırladı

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, corona virüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle riske geren işletmeleri ve istihdamı desteklemek için 150 milyar euroyu aşan acil durum bütçesi hazırlamakta olduklarını bildirdi.

Scholz yaptığı açıklamada, 150 milyar euroyu aşan büyüklükteki ek bütçenin ve özel sektör için yüz milyarlarca euro tutarında desteğin kendilerine ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacağını belirtti.

Buna ek olarak şirketleri istikrara kavuşturmak için Ülke'nin çeşitli kurumlarının ek hazırlıklar yaptığını belirterek, "Başından itibaren açık ve güçlü sinyal vermek önemli" dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre Alman hükümetinin hazırladığı tasarı 156 milyar euro ek bütçe öngörüyor. Buna ek olarak 100 milyar euroluk bölümü ekonomik istikrar fonu yoluyla şirketlerden doğrudan hisse alımına gidebilecek ve 100 milyar euro da kamu-özel sektör kalkınma bankası KfW yolu ile zor durumdaki işletmelere yönlendirilecek.