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20.11.2020 - 17:03 | | AA

Almanya, G20'den 'serbest ticaret ve sağlık taahhüdü' istiyor

Hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi’nin bildirgesine ilişkin görüşmelerde Alman hükümetinin, serbest ticaret ve açık piyasalar konusunda taahhüt istediği bildirildi.

Almanya, G20'den 'serbest ticaret ve sağlık taahhüdü' istiyor

Almanya’da hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Alman hükümeti G20’de serbest ticaret ve açık piyasalar için kampanya yürütüyor.

Hükümetin, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Dünya Sağlık Örgütü’nün güçlendirilmesine yönelik G20’de görüşmeler yaptığı da bildirildi.

Küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul edilen G20 Zirvesi'nin, bu yıl "boykot çağrıları" gölgesinde 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi bekleniyor

Suudi Arabistan'ın başkanlığında sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan katılım bekleniyor.

Resmi açıklamalara göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında iki gün sürecek sanal zirvede küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Kovid-19 salgınını engelleyecek aşı çalışmalarında ülkelerin kaydettiği mesafenin görüşüleceği zirvede, gelecekte olası bir pandeminin önlenmesine yönelik plan geliştirileceği ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca, gıda güvenliği, su kaynaklarının idaresi, iklim değişikliği, kadın, gençlik ve yolsuzlukla mücadele gibi birçok konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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