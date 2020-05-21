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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da bileşik PMI son 2 ayın en yükseğinde
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    21.05.2020 - 11:43 | | AA

    Almanya'da bileşik PMI son 2 ayın en yükseğinde

    Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine ulaştı.

    Almanya'da bileşik PMI son 2 ayın en yükseğinde

    IHS Markit tarafından hazırlanan geçici PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da nisanda 17,4 olan bileşik PMI, mayısa 31,4 puana yükseldi.

    Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, son iki ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Beklenti, bileşik PMI'ın 34,1 puana yükselmesi yönündeydi.

    İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

    Ülkede imalat sanayi PMI, mayısta önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 36,8 puana ulaştı. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin 5'te birini temsil ediyor.

    Hizmet sektörü PMI verisi de 16,2 puandan 31,4 puana çıkarak son iki ayın en yükseğine ulaşmış oldu.

    PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

    IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik faaliyetlerdeki düşüş oranının nisan ayındaki Kovid-19 tedbirlerinin zirve yapmasından sonra önemli ölçüde azaldığını belirtti.

    Smith, “Talebin uzun bir süre normal seviyenin altında kalması bekleniyor. Şirketler mevcut koşullara daha iyi uyum sağlamak için iş gücünü endişe verici şekilde azaltıyor. İş kayıplarının ölçeği uzun vadeli görünümde önemli bir risk oluşturuyor. “ değerlendirmesinde bulundu.

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