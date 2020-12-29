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29.12.2020 - 17:36 | | AA

Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi.

Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi. Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.

'Genelge beni bağlamaz' deyip yaptıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, esnaf Erkan Cinbir (39), koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam ediyor. Bugüne kadar hakkında 23 kez tutanak tutulup, ceza yazılan Cinbir'in polislerin iş yerine geldiği sırada çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, “Genelge beni bağlamaz” dediği görüldü.
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